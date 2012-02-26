МВФ просить півтрильйона доларів для бідних, а йому не дають

Триває зустріч фінансових керівників G20

У Мехікосьогодніпродовжитьсядводенназустрічглавфінансовихвідомств ікерівниківцентральнихбанківкраїн великоїдвадцятки,передаєРадіоСвобода.Напередодніучасники недійшли згодищодо збільшенняобсягуЄвропейськогофонду фінансовоїстабільностіта підвищеннявитратМіжнародноговалютногофонду.



Закликміністрафінансів СШАТімотіГайтнерапро посиленняєвропейськогофонду буввідкинутийНімеччиною -ВольфгангШойблезаявив,що небачитьвцьому ніякогоекономічногосенсу.ПроханняглавиМВФКрістінЛагардпро виділенняФондудодатковихп'ятисотмільярдівдоларів, якімоглиб пітинакредитинужденнимєвропейськимкраїнам, незнайшларозуміння уВеликої Британії іЯпонії. Натомістьміністрифінансіві керівникицентробанківG20запропонуютьзбільшити ресурсиМіжнародноговалютногофонду (МВФ) черездвостороннікредитиі випускоблігаційфонду.Таквипливає зчорновоговаріантукомюніке, наякийпосилаєтьсяReuters.



МВФвжевдававсядо двосторонніхугодпро купівлю-продаж своїхоблігаційпіслясвітової фінансовоїкризи.Зокрема, в 2009р. КитайпридбавоблігаціїМВФна 50 млрддол, анавесні 2010р. Індіяі Росіявклалив папериМВФпо 10млрд дол, нагадуєРосБізнесКонсалтинг.



Якочікується, міністрифінансівG20такожпозначатьпозицію,згідно з якоюресурсиМВФможутьбути збільшенітількипіслятого, як Європазміцнитьсвійпотенціалу боротьбіз кризоюсувереннихборгів.ОбсягмайбутньогопостійногостабфондуЄвросоюзу (Європейськийстабілізаційниймеханізм,ESM) вданийчаспередбаченийнарівні 500млрд євро,протенеєвропейськіпредставникиG20хочуть,щобвінбувзбільшенийхочабдо 750млрд євро.

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