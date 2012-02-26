Знайдена найнижча людина у світі

Громадянина Непалу, 72-річного Чандру Бахадура ДАНГІ занесено до Книги рекордів Гіннесса як найнижчу в світі людину.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Гардіан», його ріст становить 54,6 см, що рівнозначно росту маленької дитини, і на 5,6 см менше, ніж ріст попереднього рекордсмена – філіппінця Джунрі БАЛУЇНГА, який «доріс» до 60 см.

Непальця визнано найнижчою в світі людиною за всю 57-річну історію Книги рекордів Гіннесса.