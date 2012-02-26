Сибір знову трясе: в Туві - другий землетрус за день

Другий за потужністю землетрус стався в неділю в Туві, його магнітуда становила 5,6.

Про це повідомляє Алтайо-Саянський філіал Геометеослужби Російської академії наук, передає РІА Новости.

Землетрус магнітудою 5,6 стався о 19.59 за місцевим часом (15:59 мск).

Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в тому ж місці, де й епіцентр попередніх землетрусів.

Нагадаємо, вранці в неділю в Туві стався другий за останні два місяці сильний землетрус. Його епіцентр знаходився недалеко від Кизила, магнітуда становила від 6 до 7. Підземні поштовхи відчувалися, щонайменше, ще в семи російських регіонах на відстані понад тисячу кілометрів від епіцентру. МНС Росії повідомляє, що жертв і руйнувань немає, і закликає населення не піддаватися паніці.