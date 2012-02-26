За рік революції з Єгипту вивезли щонайменше $10 мільярдів

Щонайменше 10 мільярдів доларів було вивезено з Єгипту за 2011 революційний рік, при цьому державний борг країни зріс у кілька разів.

Про це заявив в неділю єгипетський прем`єр-міністр Камаль аль-ГАНЗУРІ, передає РІА Новости.

«З країни тільки за минулий рік було вивезено 10 мільярдів доларів, і при цьому ні західні, ні арабські країни не виконали своїх обіцянок про надання Єгипту фінансової допомоги, про яку вони говорили одразу після січневої революції 2011 року», - сказав прем`єр, виступаючи перед депутатами Народного зібрання (нижня палата парламенту) Єгипту.

Нинішній виступ аль-ГАНЗУРІ в Народному зібранні - перший звіт чинного уряду Єгипту перед новим парламентом, обраним на загальних демократичних виборах після усунення з посади екс-президента Хосні МУБАРАКА.

Глава єгипетського уряду повідомив, що на сьогодні борг країни становить 807 мільярдів єгипетських фунтів (близько 135 мільярдів доларів), за минулі 10 років збільшився в шість разів. Аль-ГАНЗУРІ зауважив, що лише на обслуговування державного боргу країна щорічно вимушена витрачати близько 35 мільярдів доларів, що становить приблизно чверть державного бюджету.

Ситуація в економіці країни, зазначив єгипетський прем`єр, залишається вкрай складною - тільки за офіційними даними безробітними вважаються 3,5 мільйона єгиптян, на тлі масових демонстрацій, які відбувалися впродовж усього року, понад півтори тисячі підприємств фактично зупинено і потребують термінової фінансової підтримки.

Аль-ГАНЗУРІ, проте, висловив надію, що вже протягом найближчих двох років країна зможе вийти з нинішньої економічної кризи.

Тим часом, прем`єр в своєму виступі в Народному зібранні не торкнувся питань, які понад усе цікавили депутатів, а саме - конкретних дій кабінету щодо повернення незаконно вивезених коштів з Єгипту за часів правління колишнього президента Х.МУБАРАКА, і проблем, пов`язаних з іноземним фінансуванням неурядових організацій, що діють на єгипетській території. Десятки єгипетських НПО, що одержували кошти з-за кордону, не тільки направляли їх на гуманітарні цілі, але й, за даними єгипетської прокуратури, використовували гроші на підтримку і провокацію безладів усередині країни.

Практично одночасно з виступом прем`єра перед парламентаріями в єгипетській столиці відкрилося перше судове засідання у справі про незаконне фінансування єгипетських НПО, по якому проходять кілька десятків іноземних громадян.