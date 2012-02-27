ЄС розширив «чорний список» білоруських чиновників

Європейський Союз розширив список чиновників Білорусі, щодо яких буде введено санкції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Так, Рада міністрів МЗС країн Євросоюзу розширила список нев`їзних білоруських чиновників ще на 21 особу. У списку 19 чиновників судової системи Білорусі і 2 міліцейські чиновники. Прізвища поки не озвучувалися, їх обіцяють оприлюднити завтра.

Як повідомляв УНІАН, раніше на засіданні 10 лютого Рада Євросоюзу прийняла постанову, яка розширює можливості застосування санкцій щодо білоруських фізичних і юридичних осіб, причетних до порушень основних прав і свобод.

Довідка УНІАН. Політичне рішення про візові та економічні санкції щодо Білорусі було ухвалене Радою ЄС ще 31 січня 2011 року у Брюсселі, коли міністри закордонних справ країн Євросоюзу затвердили список білоруських чиновників, відповідальних за порушення прав людини під час президентської кампанії 2010 року. Цим особам заборонено відвідувати територію ЄС, а їх рахунки і майно у країнах ЄС мають бути заморожені.

Спочатку у списку було 158 імен. Згодом Рада ЄС неодноразово розширювала цей перелік. До сьогоднішнього рішення в`їзд до ЄС було заборонено 210 білоруським чиновникам.