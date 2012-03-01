Уперше за 60 років США продають більше нафтопродуктів, ніж імпортують

США за підсумками 2011 року вперше з 1949 року стали чистим експортером нафтопродуктів, повідомило міністерство енергетики країни.



Експортні поставки бензину, дизпалива та інших видів палива перевищили обсяг імпорту на 439 тисячі барелів на добу, йдеться у звіті міністерства, який цитує агентство Bloomberg. У 2010 році чистий імпорт нафтопродуктів становив 269 тисяч барелів на день. Зростання експорту нафтопродуктів зафіксоване на тлі зниження внутрішнього попиту.



Поставки дистилятів за кордон зросли на 30% проти попереднього року, сягнувши 854 тисяч барелів на добу, експорт готового бензину і компонентів змішання збільшився на 57% - до 526 тисяч барелів.



Попит на бензин у країні в 2011 році знизився на 2,9% до 8,736 мільйона барелів на день, натомість ціни в середньому підскочили до рекордного рівня в 3,521 долара за галон (3,79 літра).



Імпорт нафти та супутніх продуктів впав на 11%, склавши 8,436 мільйона барелів на добу - це мінімум з 1995 року. Внутрішня видобуток нафти збільшилася на 3,6%, до 5,673 мільйона барелів на день - максимуму за останні вісім років.



Споживання виробленого в США бензину Мексикою зросло на 44% порівняно з 2010 роком.



США, які залишаються чистим імпортером сирої нафти, неодноразово заявляли про намір скорочувати залежність від імпорту шляхом підвищення видобутку всередині країни. За прогнозом Міненерго, видобуток нафти в США в наступні 10 років зросте на 20% до 6,7 мільйона барелів на день завдяки буму виробництва сланцевих вуглеводнів.



Кілька днів тому, зауважує РІА "Новости", президент країни Барак Обама заявив, що США зможуть замістити до 17% потрібної для транспортної галуззі імпортної нафти власними ресурсами, після того як збільшать обсяги буріння на національному шельфі.