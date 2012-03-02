«Єдина Росія» оголосила загальну мобілізацію на вечір 4 березня

Депутатам Держдуми від «Єдиної Росії» наказано з`явитися на мітинг у Москві ввечері 4 березня – після закриття виборчих дільниць з виборів Президента РФ.

Про це повідомляє «Московский комсомолец».

«Вчора апарат фракції «ЄР» у Держдумі розіслав електронною поштою оголошення (воно ж - офіційне запрошення), з якого виходить: 4 березня всім наявним у Москві депутатам Держдуми від «ЄР» (за попередніми прикидками, це близько 100 чоловік), їх помічникам (у кожного їх двоє) і співробітникам апарату фракції слід з`явитися до 21.00 до пам`ятника Карлу Марксу. Акція почнеться о 21.30 і триватиме дві години. Організатор заходу (тобто, хто подавав заявку) чомусь не вказаний, місце його проведення - теж. Збір на площі Революції - і крапка.

«Якщо так далі піде, ми велику частину робочого часу проводитимемо на площах столиці, а не на робочому місці», - такі слова можна було почути вчора на Охотному Ряду від помічників депутатів і навіть самих депутатів-єдиноросів.

«МК» відзначає: «Небачене досі дійство розгорнеться в Москві 4 березня... У столиці запланована ціла серія акцій прихильників ПУТІНА. Переважна більшість заявок подана прокремлівськими молодіжними організаціями, заброньовано фактично весь центр Москви. Наймасштабніший мітинг відбудеться на Манежній площі після дев`яти вечора, коли закриються останні виборчі дільниці. У якомусь сенсі нас чекають нічні мітинги - такого в Росії не було з початку 90-х».

Виданню вдалося ознайомитися з офіційним планом узгоджених мерією мітингів, намічених на 4 і 5 березня. Заявку на Манежну площу подали «Наші» 20 лютого. Заявки на площу Революції і Театральну - представники «Молодої гвардії», причому цього ж дня. У сквері на площі Революції узгоджено мітинг на 1 тис. чоловік, у сквері на Театральній - на 100 чоловік. Дозволений час - з 15.00 до 23.00. Але це зовсім не означає, що учасники почнуть мітингувати з трьох годин дня. Задум організаторів, схоже, такий: використовувати вищеназвані місця для збору громадян, які йдуть на Манежну. І не допустити на центральні площі інших бажаючих із числа опозиції. Адже якби були альтернативні заявки на 4 березня, то завжди можна було б сказати: «Зайнято вже».

«Всього на 4 березня мерією узгоджено 13 заявок на проведення мітингів. Всі заявки подано представниками прокремлівських молодіжних рухів, всі - на однаковий час: з 15.00 до 23.00. Центр Москви фактично заброньований».

«Що стосується акцій 5 березня, то тут нас чекає сюрприз: видано дозволи на мітинги в тих самих місцях, що і 4 березня. Саме з такою ж кількістю чоловік. Тим самим заявникам. Центральне місце подій - Манежну площу - знову займуть путінські прихильники. Думським єдиноросам вже оголосили, що вони мають прийти до 16.00. Мітинг, нібито організований «ЄР» (хоча в плані заходів заявниками виступають «Наші»), почнеться о 17.00. Названо його духопідйомно: «Народ. Путін. Перемога. Путін — наш Президент!». При собі думцям доручено мати прапори і плакати».

«Тим часом на Манежну 5 березня претендує і опозиція. Що станеться, якщо не буде знайдено компроміс? У парламентських ліфтах, коридорах, курилках і буфетах солідні жінки і чоловіки з тугою в погляді обговорюють перспективи опинитися в епіцентрі бійки, «якщо раптом ці опозиціонери все одно туди прийдуть»: «Коли ОМОН почне їх розганяти, ніхто не розбиратиметься, за ПУТІНА ми чи ні - на нас же не написано!..», - пише «МК».

Як повідомляв УНІАН, за даними російської «Новой газеты», до Москви з регіонів Росії перекидають 6 тисяч омонівців на період 3-9 березня.