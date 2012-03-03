Шендерович: вибори в Росії - не вибори в європейському сенсі

Російський опозиціонер, письменник-сатирик і журналіст Віктор ШЕНДЕРОВИЧ переконаний, що після президентських виборів у Росії почнеться протистояння влади і свідомої частини суспільства.

Таку думку він висловив в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН в РФ.

“З повною упевненістю можна сказати, що вийдуть десятки тисяч, але не сотні тисяч людей на вулиці. Думаю, що почнеться досить затяжне протистояння влади і деякої свідомої частини суспільства. Упевнений, що це буде тривале протистояння”, - сказав він.

Водночас, за словами В.ШЕНДЕРОВИЧА, в Росії не буде «Майдану» в українському розумінні.

“Я вважаю, що все розвиватиметься дещо болісніше і повільніше. Не думаю, що путінська корпорація піде від влади. Вони йдуть на пролом, з усією очевидністю можна сказати, що ПУТІН оголосить себе переможцем 5 березня”, - додав він.

В.ШЕНДЕРОВИЧ переконаний, що вибори не будуть чесними, тому що результати голосування підраховуватиме та ж група “шахраїв”, яка рахувала результати парламентських виборів і попалася на великих фальсифікаціях на користь партії прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА «Єдина Росія».

“Це вже не припущення, а математика. Це доведено! Отже, вибори 4 березня називати виборами абсолютно неможливо у європейському сенсі цього слова. Це захоплення й утримання влади”, - додав він.

Довідка УНІАН. Вибори Президента РФ призначено на 4 березня. На пост глави держави, окрім прем`єр-міністра В.ПУТІНА, претендують: мільярдер Михайло ПРОХОРОВ і лідери парламентських партій Геннадій ЗЮГАНОВ (КПУ), Сергій МИРОНОВ («Справедлива Росія») і Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ (ЛДПР).

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