У польських лікарнях - 49 людей, які постраждали під час зіткнення потягів

У польських лікарнях залишаються 49 з 57 постраждалих внаслідок лобового зіткнення двох потягів на півдні Польщі 3 березня.

Про це УНІАН повідомили в Центрі кризового менеджменту (CZK).

"У 15-ти лікарнях все ще залишаються 49 поранених у залізничній катастрофі, в тому числі кілька у важкому стані", - сказано у повідомлені.

Прес-служба Міністерства внутрішніх справ Польщі повідомила УНІАН, що, за уточненими даними, двома потягами подорожувало близько 400 осіб, а не 350, як повідомлялося раніше.

У рятувальній акції брали участь близько 450 рятувальників із чотирьох воєводств та близько 400 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 березня, близько 21.00 у Шльонському воєводстві на півдні Польщі зіткнулися два пасажирські потяги "Перемишль-Варшава" та "Варшава-Краків", у яких їхали близько 350 осіб. У катастрофі загинуло щонайменше 16 осіб, травмовано - понад 50 осіб, з яких 5 громадяни України.

Сьогодні в країні оголошено дводенну жалобу за жертвами катастрофи.