Біля офісу турецького прем'єра підірвали бомбу

У понеділок, 5 березня, недалеко від офісу прем`єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа ЕРДОГАНА в Анкарі стався вибух. За даними Agence France-Presse, яке посилається на телекомпанію NTV, спрацював малопотужний саморобний вибуховий пристрій, закладений на парковці.

За відомостями Reuters, пристрій був розрахований більше на шумовий ефект, ніж на спричинення серйозної шкоди. Внаслідок інциденту, передає агентство DHA, постраждав один чоловік, який отримав поранення руки. Як уточнює AFP, ним виявився співробітник Верховного суду, будівля якого також розташована поряд із місцем інциденту. Крім того, вибух викликав паніку на парковці.

Вибух стався приблизно за годину до засідання турецького уряду, передає Лента.ру. Чи був Р.ЕРДОГАН або хтось із його підлеглих у будівлі на момент інциденту, не уточнюється.

Відразу після вибуху поліція оточила територію й почала пошук інших вибухових пристроїв.

Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.

Вибух в Анкарі стався невдовзі після іншого теракту, скоєного 1 березня в Стамбулі. Тоді внаслідок спрацьовування дистанційно керованої бомби, закладеної в поліцейський автобус, постраждали 15 співробітників правопорядку й один цивільний. Хто стояв за тим терактом, також невідомо.

Традиційно найбільше число терактів, що здійснюються в Туреччині, приписують курдським екстремістам, які борються за незалежність Курдистану.