В штаб-квартирі ООН знайшли контейнери з фосгеном

Контейнери з отруйним газом були знайдені в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Як повідомляє НТВ, ампули з фосгеном знайшли прибиральниці в одному з офісів розформованої комісії, що займалася так званим іракським досьє.

За словами представника генсека ООН, матеріали з Іраку були доставлені в офіс Організації об`єднаних націй ще в 1996 році, і через недбалість співробітників забуті в коробках.

Для безпечного вивозу і нейтралізації фосгену викликали фахівців Федерального бюро розслідувань. Співробітників з штаб-квартири не евакуйовували.