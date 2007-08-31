В штаб-квартирі ООН знайшли контейнери з фосгеном
09:24, 31 серпня 2007Світ
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Викликали фахівців ФБР
Контейнери з отруйним газом були знайдені в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Як повідомляє НТВ, ампули з фосгеном знайшли прибиральниці в одному з офісів розформованої комісії, що займалася так званим іракським досьє.
За словами представника генсека ООН, матеріали з Іраку були доставлені в офіс Організації об`єднаних націй ще в 1996 році, і через недбалість співробітників забуті в коробках.
Для безпечного вивозу і нейтралізації фосгену викликали фахівців Федерального бюро розслідувань. Співробітників з штаб-квартири не евакуйовували.
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