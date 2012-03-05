Російська ЦВК обробила 100% протоколів

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін після обробки всіх протоколів набрав 63,60% голосів на виборах президента Росії і виграв президентські перегони в один тур передає РІА «Новости».

За даними ЦВК РФ, у лідера КПРФ Геннадія Зюганова 17,18%, у самовисуванця Михайла Прохорова - 7,98%, у глави ЛДПР Володимира Жириновського - 6,22%, у лідера "Справедливої Росії" Сергія Міронова - 3,85% голосів.

За Путіна, по попередньою даною ЦВК, проголосували 45 мільйонів 602 тисячі 75 осіб, за Зюганова - 12 мільйонів 318 тисяч 353 людини, за Прохорова - 5 мільйонів 722 тисячі 508 чоловік, за Жириновського - 4 мільйони 458 тисяч 103 людини, за Міронова - 2 мільйони 763 тисячі 935 чоловік.

Опубліковані дані є попередніми. Остаточні підсумки голосування ЦВК має визначити не пізніше 14 березня.

Президент Росії вперше обирається на шість років. Вибраний на цих виборах глава держави вступить на посаду 7 травня.

До виборів президента РФ була прикута підвищена увага як російської, так і зарубіжної громадськості у зв'язку з використанням практично на всіх виборчих ділянках веб-камер. Система відеотрансляції охоплювала 91,4 тисячі виборчих дільниць.

Ще одним нововведенням кампанії стало використання більше 60 тисяч прозорих урн для голосування. Вони були встановлені на більш ніж третині дільниць у Росії.