Як потрапити до Японії без візи?
У цьому контексті Литвин також висловився за необхідність прямого авіасполучення
Україна зацікавлена у лібералізації візового режиму з Японією для українських громадян.
Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з головою Палати радників Парламенту Японії Кендзі ХІРАТА у Токіо, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
Він нагадав, що у 2005 році Україна в односторонньому порядку запровадила безвізовий режим в’їзду для усіх категорій японських громадян в Україну на термін до трьох місяців.
Тому, за словами керівника українського парламенту, прийняття Урядом Японії рішення про скасування японською стороною візового режиму для власників дипломатичних паспортів України віталося б як перший крок на шляху подальшої лібералізації візового режиму між нашими країнами.
У цьому контексті В.ЛИТВИН також висловився за необхідність запровадження прямого авіасполучення між Україною та Японією.
Голова Верховної Ради України запросив голову Палати радників відвідати нашу країну з офіційним візитом.