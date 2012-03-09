З Сирії до Туреччини втікли два генерали
Глава опозиційної Сирійської національної ради Бурхан Галіун відхилив заклик спеціального посланця ООН і Ліги арабських держав у справах Сирії Кофі Аннана до діалогу з урядом
ЗСиріїдо Туреччинивп'ятницюбіглип'ять офіцерівурядовоїармії,включаючи двохгенералів.Якповідомилитурецьківлади, військовіперейшликордон разомз біженцями, що покинуликраїнувостаннідва дні.
Всьогозаріквнутрішньогозбройногоконфліктув Сирії до Туреччинивтікли12 тисячсирійців.
Уп'ятницюглаваопозиційноїСирійськоїнаціональної радиБурханГаліунвідхиливзакликспеціальногопосланця ООНі Лігиарабськихдержаву справах СиріїКофіАннанадо діалогуз урядом,передаєРадіоСвобода.Галіуннаголосив,що досягненняполітичної угодибезнаданнявоєнноготискунарежимпрезидентаБашараАсаданеможливо,оскількивінпродовжуєзастосовуватисилупротимирногонаселення.
ЗаданимиООН,зачас конфліктувСиріїзагинули7зполовиноютисяч осіб- переважно мирніжителі.