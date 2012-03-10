Джордж Клуні виступить у Сенаті

Актор і правозахисник Джордж Клуні розповість американським сенаторам про ситуацію в Судані в майбутню середу, 14 березня.



У Дарфурі, регіоні на заході Судану, з 2003 року тривають військові дії між урядом Судану та повстанськими угрупованнями, які вимагають його відділення. За даними ООН, за цей час у конфлікті загинули близько 300 тисяч осіб. Уряд Судану стверджує, що кількість жертв не перевищує кількох тисяч.



"Слухання щодо питань безпеки в Судані і Південному Судані відбудуться 14 березня. Головним доповідачем стане Клуні", - повідомив у п'ятницю апарат міжнародного комітету сенату конгресу США.



Актор - один із засновників організації Satellite Sentinel Project, яка займається збиранням і аналізом інформації про суданські збройні угруповання. Ідея проекту у Клуні виникла після поїздки в Судан в жовтні 2010 року. Після повернення в США актор разом з однодумцем Джоном Прендергастом зайнялися створенням бази даних на основі супутникової фотозйомки, свідчень про військові злочини і повідомлень, що надходять з регіону конфлікту. Регулярно організація, офіс якої розташований у Вашингтоні, готує аналітичні доповіді про ситуацію в Судані, в тому числі і для американського уряду.