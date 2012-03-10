Суд над Брейвіком покажуть по телевізору

Окружний суд норвезького міста Осло дозволив показати по телебаченню процес над обвинуваченим у масовому вбивстві людей на острові Утейя Андерсом БРЕЙВІКОМ.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними радіомовної корпорації Бі-Бі-Сі, яка посилається на матеріали суду, згідно з судовим рішенням, трансляція процесу над А.БРЕЙВІКОМ, який має розпочатися 16 квітня, вестиметься з серйозними обмеженнями. Так, телевізійникам не дозволять показувати покази більшості свідків і покази самого "норвезького стрільця". Глядачі, проте, зможуть побачити вступні і завершальні виступи звинувачення і захисту.

Процес у справі А.БРЕЙВІКА висвітлюватимуть більш як тисяча журналістів з різних країн світу, а право транслювати процес одержав загальнонаціональний норвезький телеканал NRK.

Минулої середи А.БРЕЙВІКУ були пред`явлені офіційні звинувачення в тероризмі.

За даними слідства, А.БРЕЙВІК 22 липня 2011 року скоїв вибух у комплексу урядових будівель у центрі Осло, де розміщено канцелярія прем`єр-міністра, в результаті якого загинули вісім осіб. Через кілька годин зловмисник відкрив стрілянину у молодіжному таборі правлячої Норвезької робочої партії на острові Утейя неподалік від столиці Норвегії, там було вбито 69 осіб. А.БРЕЙВІК одразу ж після перших допитів зізнався у скоєнні терактів, проте винним себе не вважає. Постраждали в результаті дій А.БРЕЙВІКА 242 особи.