Швейцарці на референдумі висловились проти збільшення відпусток

На референдумі, який відбувся у Швейцарії, громадяни висловились проти збільшення гарантованої державою щорічної відпустки з чотирьох до шести тижнів. Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Швейцарці взагалі охоче подорожують, а з огляду на високий курс франка їхати у закордонні відпустки стає дешево. Тим не менше, громадяни відхилили ініціативу щодо більшого часу на відпустку, винесену на всенародне обговорення профспілками. Відпочивати більше, ніж зараз, вони не хочуть.

На референдумі, який відбувся в неділю, 11 березня, близько двох третин виборців Швейцарії (66,5 відсотка) висловились проти подовження мінімальної річної відпустки з чотирьох до шести тижнів. У жодному з двадцяти шести кантонів ініціатива профспілки Travail.Suisse не здобула підтримки більшості.