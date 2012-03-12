Сирійська опозиція просить Захід і ЛАД про військову інтервенцію

Сирійська національна рада у понеділок закликала арабські і західні держави до військового втручання у справи країни, де майже рік не припиняються зіткнення між опозицією і урядовими силами, передає Reuters.

Представник СНР Джордж Сабра (George Sabra) на прес-конференції в Стамбулі заявив, що військова інтервенція необхідна для створення в Сирії "гуманітарних коридорів", зон безпеки і бесполітних зон, необхідних для того, щоб запобігти насильству урядових військ по відношенню до мирного населення.

У вівторок з представниками сирійської опозиції має намір зустрітися в Анкарі спецпредставник ООН і ЛАД Кофі Аннан.