Бойовики і Ізраїль уже три дні обмінюються ударами

Третій день поспіль триває ракетний обстріл південних районів Ізраїлю з сектора Газа і відповідні авіаудари ізраїльської армії.



Терористичне угрупування "Ісламський джихад" заявляє, що по Ізраїлю було випущено за останні дні 180 ракет і мінометних снарядів. Ізраїльтяни нарахували близько 200 ракет і снарядів, що прилетіли на територію країни.



Система протиракетної оборони "Залізний купол" збиває 85% ракет, що летять на ізраїльські міста. Проте в понеділок було кілька прямих влучень - в житловий будинок та дитячий сад, є поранені. У містах півдня країни заняття в школах і дитячих садах, яких не було в неділю і понеділок, скасовано і у вівторок, 13 березня.



Палестинське інформаційне агентство МААН повідомляє, що в результаті ізраїльських авіаударів по Газі є 5 вбитих і 35 поранених. Як зазначають ізраїльські армійські джерела, бойовики використовують цивільне населення як "живий щит", виробляючи запуски ракет з густонаселених районів.



У понеділок палестинські організації "Ісламський джихад" і "Комітети народного опору" заявили, що припинення вогню можливе лише на умовах, які включають в себе відмову Ізраїлю від точкових ліквідацій превентивних терористів.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив того ж дня, що армія посилить дії проти бойовиків в секторі Газа, якщо в цьому буде необхідність, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.