Справи Греції стрімко пішли вгору

Агентство Fitch підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Греції до позитивного

АгентствоFitchпідвищилодовгостроковийкредитнийрейтингГреціївіноземній імісцевій валютіз "RD"(обмеженийдефорлт) до "B-" зпозитивнимпрогнозом.Про цеповідомляєтьсявпрес-релізінасайтіагентства.



FitchтакожпідвищилокороткостроковийрейтингГреції з"C" до "B"і підтвердилостелюрейтингу країнинарівні "AAA".



У прес-релізіуточнюється,щоFitchвідкликаєрейтингоблігацій,випущенихза грецькимправу, іприсвоюєрейтинг "B-"новимоблігаціям, випущенимпісля реструктуризаціїборгівГреціїприватнимиінвесторами.



Рейтингоблігацій,випущенихне погрецькомуправу, залишитьсянаколишньомурівні- "C".



РанішеурядГреціїоголосило,що приватніінвесториреструктуруютьдо 96відсотківборговихзобов'язань,що скоротитьгрецькийдержавнийборгна 107мільярдів євро.Спершууряду вдалосядомовитисяз інвесторамипро реструктуризацію86відсотківборгу,а 9березня булоприйняторішенняпро примусовуреструктуризацію, нагадуєЛента.ру.

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