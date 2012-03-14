Справи Греції стрімко пішли вгору
Агентство Fitch підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Греції до позитивного
АгентствоFitchпідвищилодовгостроковийкредитнийрейтингГреціївіноземній імісцевій валютіз "RD"(обмеженийдефорлт) до "B-" зпозитивнимпрогнозом.Про цеповідомляєтьсявпрес-релізінасайтіагентства.
FitchтакожпідвищилокороткостроковийрейтингГреції з"C" до "B"і підтвердилостелюрейтингу країнинарівні "AAA".
У прес-релізіуточнюється,щоFitchвідкликаєрейтингоблігацій,випущенихза грецькимправу, іприсвоюєрейтинг "B-"новимоблігаціям, випущенимпісля реструктуризаціїборгівГреціїприватнимиінвесторами.
Рейтингоблігацій,випущенихне погрецькомуправу, залишитьсянаколишньомурівні- "C".
РанішеурядГреціїоголосило,що приватніінвесториреструктуруютьдо 96відсотківборговихзобов'язань,що скоротитьгрецькийдержавнийборгна 107мільярдів євро.Спершууряду вдалосядомовитисяз інвесторамипро реструктуризацію86відсотківборгу,а 9березня булоприйняторішенняпро примусовуреструктуризацію, нагадуєЛента.ру.