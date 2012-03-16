У Молдові президентом обрали Миколу Тімофті
Президентом Молдови обрано голову Вищої Ради магістрату Миколу Тімофті
Президентом Молдови обрано голову Вищої Ради магістрату Миколу ТІМОФТІ.
Як передає РІА «Новости», за нього проголосували 62 депутати молдавського парламенту за 61-го необхідного голосу. Комуністи бойкотували вибори.
Молдова з 2009 року жила без президента - до цього чотири спроби обрати главу держави провалилися, оскільки кандидати не могли набрати необхідної кількості голосів - мінімум 61 з 101 депутата. Вийти з політичної безвиході дозволили три голоси соціалістів, які підтримали висунуту правлячим альянсом "За європейську інтеграцію" кандидатуру.
М.ТІМОФТІ 63 роки, все життя він пропрацював у судовій системі Молдови, почавши свою професійну діяльність після закінчення юридичного факультету Держуніверситету Кишинева як консультант Міністерства юстиції, потім послідовно обіймав посади судді одного з районних судів Кишинева, судді Верховної ради Молдавської РСР, віце-голови Верховного суду, глави Колегії з кримінальних справ.
З 1996-го по 2001 рік був головою апеляційної палати Кишинева, з того ж 1996 року і до теперішнього часу є головою Асоціації суддів Молдови. З березня 2011 року обіймає посаду голови Вищої ради магістрату. Одружений, має трьох синів.