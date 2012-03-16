У Молдові президентом обрали Миколу Тімофті

Президентом Молдови обрано голову Вищої Ради магістрату Миколу ТІМОФТІ.

Як передає РІА «Новости», за нього проголосували 62 депутати молдавського парламенту за 61-го необхідного голосу. Комуністи бойкотували вибори.

Молдова з 2009 року жила без президента - до цього чотири спроби обрати главу держави провалилися, оскільки кандидати не могли набрати необхідної кількості голосів - мінімум 61 з 101 депутата. Вийти з політичної безвиході дозволили три голоси соціалістів, які підтримали висунуту правлячим альянсом "За європейську інтеграцію" кандидатуру.

М.ТІМОФТІ 63 роки, все життя він пропрацював у судовій системі Молдови, почавши свою професійну діяльність після закінчення юридичного факультету Держуніверситету Кишинева як консультант Міністерства юстиції, потім послідовно обіймав посади судді одного з районних судів Кишинева, судді Верховної ради Молдавської РСР, віце-голови Верховного суду, глави Колегії з кримінальних справ.

З 1996-го по 2001 рік був головою апеляційної палати Кишинева, з того ж 1996 року і до теперішнього часу є головою Асоціації суддів Молдови. З березня 2011 року обіймає посаду голови Вищої ради магістрату. Одружений, має трьох синів.