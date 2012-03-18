До будинку страченого в Мінську несуть квіти

Знайомі розстріляного за співучасть у теракті в мінському метрополітені Владислава Ковальова несуть квіти до будинку, де він жив у Вітебську, повідомляє РІА "Новости".



"З учорашнього дня ті, хто знав Влада, і просто співчуваючі люди несуть до будинку квіти і залишають їх біля під'їзду", - розповів співрозмовник агентства.



За його словами, більшість з тих, хто приносить квіти, сумніваються в справедливості вироку і висловлюють невдоволення швидкої стратою.



Очевидець розповів, що міліція затримала кілька людей, які принесли квіти.



Кількох затримали і в Мінську, де люди несли квіти до місця теракту на станції метро "Жовтнева". Квіти приносили в п'ятницю і суботу, коли стало відомо про страту засуджених за теракт. Проте квіти відразу ж кудись зникали.



Кілька букетів квітів принесли до білоруського посольства в Москві. Одиночний пікет біля білоруського посольства проводить чоловік з невеликим плакатом, на якому фотографії Ковальова і Коновалова і напис: "Їх убили з примхи Лукашенка".



На суді Ковальов визнав вину в недонесенні про підготовлюваний вибух в метро, ​​але при цьому не визнав свою провину в приховуванні знаряддя вчинення злочину і в співучасті у вибуху.

Правозахисники впевнені, що Ковальов і Коновалов і були розстріляні в проміжку з 14 по 16 березня. Принаймні, на це вказує той факт, що повідомлення, отримане родичами Ковальова про приведення вироку у виконання, датовано 16 березня. За усталеною практикою, інформація про місце і час поховання приречених на смерть їх близьким не повідомляється.



Правозахисники і батьки розстріляних неодноразово клопотали перед владою про відстрочку вироку, оскільки у справі є багато моментів, які не вказують прямо, що злочин скоїли саме Коновалов і Ковальов.



16 березня Любов Ковальова - мати Владислава Ковальова - подала прохання на ім'я Лукашенка призупинити на рік смертний вирок її синлві, щоб розглянути спірні моменти кримінальної справи. Того ж дня юристи Білоруського Гельсінкського комітету звернулися до владних органів з проханням відстрочити виконання вироку, доки справа не буде розглянута в Комітеті ООН з прав людини.



Однак коли велося одностороннє лисьування, Коновалов і Ковальов, судячи з усього, були вже мертві, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.