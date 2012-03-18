Завтра союзники Росії поглиблять інтеграцію в присутності Януковича

Завтра в Москві буде ухвалено рішення про перетворення Ради Євразійського Економічного співтовариств (ЄврАзЕС).

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це йдеться в матеріалах прес-служби президента Росії до засідання Міждержавної Ради ЄврАзЕС/Найвищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав 19 березня в Москві.

«В ході нинішньої зустрічі главам держав-членів ЄврАзЕС належить ухвалити рішення за базовими принципами проекту Договору, що передбачає перетворення Євразійського економічного співтовариства в нове інтеграційне об'єднання. Домовленість про це була досягнута на попередньому саміті ЄврАзЕС – 19 грудня 2011 р. в Москві», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що в засіданні Міждержавної Ради Євразійського економічного співтовариства планується участь глав держав-членів ЄврАзЕС (Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка і Республіка Таджикистан), а також лідерів держав-спостерігачів при Співтоваристві (Республіка Вірменія, Республіка Молдова та Україна).

У матеріалах прес-служби наголошується, що майбутня зустріч має велике значення для подальшого ходу євразійської економічної інтеграції. Очікується, що лідери держав-членів ухвалять рішення щодо уточнення контурів майбутніх регіональних інтеграційних процесів.

«ЄврАзЕС, що діє вже понад 10 років, зарекомендувало себе як ефективний механізм багатобічної економічної інтеграції. Взаємодія в цьому форматі належить до пріоритетів російської зовнішньої політики», - підкреслила прес-служба російського президента.

У повідомленні нагадується, що новим етапом поглиблення інтеграції Білорусі, Казахстану і Росії став запуск з 1 січня 2012 р. в рамках «трійки» ЄврАзЕС Єдиного економічного простору (ЄЕП). В рамках ЄЕП проводиться узгоджена податкова, грошово-кредитна, валютно-фінансова, торгова і митна політика, що забезпечують вільний рух товарів, послуг, капіталу і робочої сили. З 1 січня 2012 р. основоположні міжнародні договори договірно-правової бази ЄЕП введено в дію.

Надалі до «трійки» зможуть приєднатися і решта держав-членів ЄврАзЕС – Киргизія і Таджикистан – по мірі готовності економік цих країн і виконання ними вимог, передбачених існуючою договірно-правовою базою.

Окрім цього, на засіданні буде розглянуто питання початку роботи Євразійської економічної комісії (ЄЕК).

Серед інших важливих аспектів подальшої інтеграції – уніфікація паспортно-візового контролю в державах-членах Митного союзу, націлена на забезпечення вільного і безперешкодного пересування громадян територією трьох країн.

Рішення майбутнього в Москві засідання глав держав покликані надати нового імпульсу інтеграційним процесам на євразійському просторі, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в засіданні Міждержавної Ради ЄврАзЕС візьме участь президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.