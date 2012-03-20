У Сирії тривають бої
02:13, 20 березня 2012Світ
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Рада Безпеки ООН у вівторок, як очікується, прийме запропоновану Францією заяву про підтримку зусиль спеціального посланника ООН Кофі Аннана з врегулюванню ситуації
РадаБезпекиООНувівторок, якочікується, приймезапропоновануФранцієюзаявупро підтримкузусильспеціальногопосланникаООНКофіАннаназврегулюваннюситуаціївСирії,повідомляєРадіоСвобода.
УпонеділоквкраїнуприбуланадісланаАннаномгрупа міжнароднихекспертів -щобобговорити звладоюможливість розміщеннявСиріїміжнароднихспостерігачів.
ЗСиріївпонеділокнадходили повідомленняпро боїміжурядовимивійськами ізбройнимиприхильникамиопозиціївпередмістяхДамаска.Зіткненнятривали івмістахХомсіІдліб.
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