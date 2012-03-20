У Сирії тривають бої

Рада Безпеки ООН у вівторок, як очікується, прийме запропоновану Францією заяву про підтримку зусиль спеціального посланника ООН Кофі Аннана з врегулюванню ситуації

РадаБезпекиООНувівторок, якочікується, приймезапропоновануФранцієюзаявупро підтримкузусильспеціальногопосланникаООНКофіАннаназврегулюваннюситуаціївСирії,повідомляєРадіоСвобода.



УпонеділоквкраїнуприбуланадісланаАннаномгрупа міжнароднихекспертів -щобобговорити звладоюможливість розміщеннявСиріїміжнароднихспостерігачів.



ЗСиріївпонеділокнадходили повідомленняпро боїміжурядовимивійськами ізбройнимиприхильникамиопозиціївпередмістяхДамаска.Зіткненнятривали івмістахХомсіІдліб.

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