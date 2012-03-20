РПЦ вирішила підредагувати Пушкіна

Російська православна церква схвалила перевидання казки Олександра Пушкіна "Про попа и работника его Балду" в редакції Василя Жуковського, в якій піп замінений купцем. Про це повідомляє ТСН.

Відредаговану казку видав Свято-Троїцький собор міста Армавір на Кубані тиражем в 4000 екземплярів. Книги передбачається дарувати недільним школам і продавати в православних храмах.

Як пояснив керівник прес-служби патріарха Московського і всієї Русі протоієрей Володимир Вигилянський, це "внесок у вивчення та популяризацію спадщини великого російського поета".

Наукові спеціалісти Державного музею О.С. Пушкіна в Москві пояснили, що Жуковському довелося змінити авторський пушкінський текст казки "Про попа и работника его Балду" через церковну цензуру, що існувала в Росії в XIX столітті.

"Наші наукові фахівці не бачать жодного криміналу в тому, що Жуковський змінив текст Пушкіна. Жуковський розумів, що без цих змін твір просто не буде опубліковано. До речі, він робив це не раз - щоб пройти церковну цензуру, змінював і деякі слова у віршах Олександра Сергійовича", - розповіла керівник прес-служби музею Вероніка Кірсанова.

Вперше казка побачила світ в 1840 році - опонентом Балди в ній виступав купець Кузьма Остолоп. Версія казки, де Балда поступив на службу до попа, була надрукована в 1882 році в зібранні творів Пушкіна під редакцією П. Є. Єфремова. З приходом до влади більшовиків саме вона стала вважатися канонічною.