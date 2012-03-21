Лукашенко обіцяє ввести «чорний список» на повну потужність

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО впевнений, що опозиціонери підбурюють Захід до запровадження санкцій стосовно білоруських чиновників, бізнесменів і підприємств.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Russia Today.

«Це вони Заходу підкидають прізвища, організації, підприємства і наполягають на введенні економічних санкцій», - сказав Президент Білорусі.

Він також повідомив, що в Білорусі створений і буде впроваджений «список невиїзних» з Білорусі «на повну потужність».

«А ми зробили. І то, ми його ще не впровадили. На повну потужність ще не впровадили. Але впровадимо», - пообіцяв О.ЛУКАШЕНКО.

Він зазначив, що ставиться спокійно до своїх попередників на посту глави держави, проте піддав критиці політику, що проводилася екс- спікером парламенту Білорусі Станіславом ШУШКЕВИЧЕМ.

«Що стосується його політики, ну, одного достатньо акту, коли він і Леонід КРАВЧУК наполягали перед Борисом Єльциним на розвалі Радянського Союзу. Ось це достатньо його характеризує. Я знаю дуже багато про ШУШКЕВИЧА, і достатньо було одного факту, щоб він закрився на все життя, що залишилося. Але я цього не робив і робити не буду», - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Він також прокоментував заборону на виїзд 18 березня з країни С.ШУШКЕВИЧУ. «Що стосується «випустили – не випустили», сьогодні в Європейському Союзі прийнятий список так званих «нев'їзних», де і ваш покірний слуга, і т. д., і т. п. Цей список прийнятий з подачі нашої п'ятої колони, яку очолює один з її керівників, – Станіслав Станіславович ШУШКЕВИЧ», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Нагадаємо, 27 лютого Рада міністрів закордонних справ країн ЄС прийняла рішення розширити список нев'їзних у країни Євросоюзу представників Білоруської держави, включивши в нього ще 21 прізвище. Це стало причиною дипломатичного скандалу між Мінськом і Брюсселем.

28 лютого білоруські власті рекомендували главі представництва Євросоюзу Майрі МОРЕ і послу Польщі Лешеку ШЕРЕПКУ виїхати в свої столиці для консультацій.

28 лютого в Брюсселі пройшла екстрена нарада Комітету з політичних питань і питань безпеки, на якому країни ЄС прийняли рішення відкликати з Мінська своїх послів. Більшість європейських дипломатів виїхали з Білорусі 29 лютого.

2 березня прес-секретар МЗС Білорусі Андрій САВІНИХ заявив, що якщо посли країн ЄС завершили консультації в своїх країнах, вони можуть повернутися до Білорусі, а ті, хто зібрався залишити країну, не зобов'язані виїжджати. За словами А.САВІНИХ, Білорусь не має наміру відкликати своїх послів з країн ЄС.