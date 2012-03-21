Польський суд заарештув українських торговців облігаціями

Польський суд сьогодні, 21 березня, прийняв рішення про тримісячний арешт сімох із восьми затриманих у Польщі в справі продажу фальшивих держоблігацій США, у тому числі двох громадян України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Люблінської окружної прокуратури, яка займається справою, Беата СИК-ЯНКОВСЬКА.

Вона зазначила, що суд вирішив не застосовувати арешт лише до громадянки Молдови.

Прес-секретар Люблінського окружного суду, який розглядав справу, Артур ОЗІМЕК назвав причиною такого рішення відсутність достатніх доказів того, що молдаванка була учасником злочинної групи.

"Зібрані слідством дані свідчать, що вона, швидше за все, виконували лише роль перекладача", - сказав він.

А.ОЗІМЕК додав, що семеро із восьми затриманих у справі є чоловіками.

Б.СИК-ЯНКОВСЬКА також повідомила, що наймолодшому затриманому у цій справі 41 рік, а найстаршому - 60 років.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури, троє поляків, двоє італійців та двоє українців і громадянка Молдови намагалися продати у Польщі 7 фальшивих американських облігацій номінальною вартістю 700 млн. дол. (усі разом), на одну з яких їм вдалося знайти покупця.

Антикорупційне бюро, яке затримало учасників групи 18 березня, назвало безпрецедентною цю справу, а прокуратура зауважила, що злочинці намагалися продавати облігації за 10% її номінальної вартості.

Польське законодавство за вчинене учасниками групи правопорушення передбачає покарання від 1 до 10 років тюрми.

За даними прокуратури, жоден із затриманих українців зізнався у скоєнні злочину.