Таліби підтвердили, що тулузький терорист готувався у їхньому таборі

Представник пакистанських талібів заявив сьогодні, що Мохамед Мера, який вбив 7 людей на південному сході Франції, проходив підготовку в тренувальному таборі в Пакистані, біля кордону з Афганістаном.

Особа, яка повідомила це агентству «Рейтер», назвався представником фракції «Джандола» угруповання «Терик-е-Талібан Пакистан у Північному Вазірістані».

При цьому він зазначив, що ніякої інформації про напади Мера у Франції у нього немає, і це ніяк не було пов'язано з їх організацією.

Глава французької внутрішньої розвідки повідомив, що немає ніяких даних про приналежність Мера до якої-небудь радикальної ісламської угруповання.

Як повідомлялось, 19 березня невідомий відкрив стрілянину біля єврейської школи Ozar Hatorah у французькому місті Тулуза, коли батьки приводили своїх дітей до початку навчального дня. Загинуло 4 людей.

Сам «тулузький терорист» загинув під час другого штурму будинку, в якому він забарикадувався.

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