МЗС: Білорусія поки не готова до повернення європейських послів

Білорусь не оголошувала послів країн ЄС персонами нон-грата, але вважає їх повернення передчасним.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам начальник управління інформації – прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій САВІНИХ, коментуючи сюжет на каналі «Євроньюс», де йдеться про оголошення послів персонами нон-грата.

«Це абсолютне перекручування фактів і некоректне трактування ситуації. Країни ЄС за власною ініціативою відкликали своїх послів. З урахуванням ухваленого ЄС рішення, в сьогоднішніх умовах повернення послів передчасне», - заявив представник МЗС Білорусі.

А.САВІНИХ зазначив, що коли Євросоюз знайде шлях до конструктивного діалогу, Білорусь буде готова бачити послів країн ЄС у Мінську, де вони зможуть зайнятися своїми прямими дипломатичними обов'язками.

«А саме роботою зі зміцнення добросусідських відносин між нашими країнами», - зазначив А.САВІНИХ.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Рада закордонних справ ЄС ухвалила рішення про посилення санкцій проти Білорусі і Сирії.

Згідно з рішенням, Рада додала 12 прізвищ до переліку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС і чиї активи на території країн Євросоюзу заморожені. У цілому, тепер у «чорному списку» 243 білоруські урядовці.

Крім того, міністри вирішили заморозити активи ще 29 білоруських компаній.

Офіційний Мінськ, у свою чергу, заявив, що Білорусь вживе заходи у відповідь на розширення ЄС санкцій стосовно білоруських урядовців і підприємств.

«У сьогоднішніх умовах білоруська сторона не бачить необхідності у присутності на території Білорусі відкликаних послів держав, які проголосували за дане рішення», - заявив А.САВІНИХ.

Раніше, 27 лютого, ЄС розширив санкції стосовно Білорусі. Мінськ у відповідь рекомендував послам Польщі і ЄС залишити країну для консультацій. Після цього своїх послів, акредитованих у Білорусі, відкликали для консультацій всі країни-члени Євросоюзу.