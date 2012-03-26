Лівійські ополченці влаштували погром у турецькому готелі

Учасники лівійського ополчення влаштували погром у турецькому готелі в Тріполі, повідомляє CNN.



За даними телеканалу, в готелі класу "люкс" Rixos донедавна жив один з ополченців - Алі Дау Зінтані. Нещодавно адміністрація попросила його або заплатити за шість місяців проживання, або звільнити номер. Зінтані 24 березня залишив готель, але незабаром повернувся з кількома десятками озброєних людей.



Ополченці розбили двері будівлі, увірвалися всередину і відкрили вогонь. В результаті стрільби, за попередніми даними, ніхто не постраждав, але генеральний менеджер готелю Шюкрю Кочак (Sukru Kocak) був побитий і викрадений, пізніше один з лідерів ополчення заявив, що це був "виклик на допит". Кочака звільнили після того, як дії ополченців опротестувало турецьке посольство. Голова Національного перехідного ради Лівії Мустафа Абдель Джаліль обіцяв прибути в Rixos, щоб принести офіційні вибачення.



Численні групи ополченців були сформовані в Лівії під час війни за повалення Муаммара Каддафі, але відмовилися розійтися після перемоги. Самі вони називають серед своїх завдань підтримку порядку і законності, однак правозахисники, в тому числі організація Human Rights Watch, звинувачують ополченців в численних злочинах, зауважує Лента.ру.



У вересні 2011 року компанія Rixos однією з перших повернулася до Лівії після громадянської війни. Турецький готель в Тріполі, як очікується, відновить роботу у понеділок, 26 березня. Шюкрю Кочак заявив, що суботній інцидент не позначиться на рішенні компанії продовжувати діяльність в Лівії.