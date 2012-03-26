Медведєв вважає, що при ньому відносини зі США були кращими, ніж за Путіна

Президент Росії Дмитро Медведєв вважає, що останні три роки були найкращими в російсько-американських відносинах за минуле десятиліття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент РФ заявив після переговорів з Президентом США Бараком Обамою в Сеулі.

«Я сказав, що незважаючи на те, що те перезавантаження, про яке досить багато говорили в останні три роки, оцінюється по-різному, я вважаю цілком корисним те, що ми робили в останні три роки. Вважаю, що це були, можливо, найкращі три роки в історії взаємин між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки за останнє десятиліття», - сказав Д.Медведєв.

На його думку, за цей час сторонам вдалося багато чого зробити - починаючи з Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь і закінчуючи співпрацею з найбільш чутливих міжнародних питань.

Також Д.Медведєв подякував Б.Обамі за підтримку при вступі РФ до Світової організації торгівлі. Він розраховує, що Конгрес США також скасує поправку Джексона–Веніка.

Президент Росії повідомив, що під час переговорів з Президентом США обговорювалася проблематика протиракетної оборони.

«Ми говорили про те, що час не втрачено. Співпраця та обговорення всіх аспектів, пов`язаних з реалізацією ідеї європейських ПРО, може бути активнішою, домовилися про те, що настав час для роботи спеціальних технічних експертів», - сказав він.

При цьому Д.Медведєв підкреслив, що незважаючи на те, що Росія і США в цьому питанні залишаються на своїх позиціях, діалог на цю тему необхідний.

«Якщо говорити гранично прямо – у нас іще є час для того, щоб домовитися і прийти до збалансованого рішення, маючи на увазі той досвід, хороший досвід, який ми з Б.Обамою накопичили під час підготовки Договору про СНО, і який, сподіваюся, буде використаний і для знаходження вирішення цієї вельми непростої проблеми», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, президенти обговорили також ситуацію в Сирії, Афганістані, іранську ядерну проблему.

Д.Медведєв запросив Б.Обаму відвідати Росію.