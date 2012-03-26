Ізраїль перериває відносини з Радою ООН з прав людини

Представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Їїгаль Пальмор оголосив, що країна перериває робочі відносини з Радою ООН з прав людини.

Як передає Радіо «Свобода», Рада ООН з прав людини минулого тижня засудила розширення ізраїльських поселень на Східному березі та в Східному Єрусалимі й вирішила направити туди експертів для вивчення ситуації.

І.Пальмор відзначив, що представникам Ради ООН не буде дозволено в'їхати на територію Ізраїлю.

На територіях Східного берега і в Східному Єрусалимі, окупованих Ізраїлем в 1967 році, нині проживає близько півмільйона ізраїльтян і 2,5 мільйона палестинців.