Ізраїль перериває відносини з Радою ООН з прав людини
20:57, 26 березня 2012Світ
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Організація засудила розширення ізраїльських поселень на Східному березі та в Східному Єрусалимі й вирішила направити туди експертів для вивчення ситуації
Представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Їїгаль Пальмор оголосив, що країна перериває робочі відносини з Радою ООН з прав людини.
Як передає Радіо «Свобода», Рада ООН з прав людини минулого тижня засудила розширення ізраїльських поселень на Східному березі та в Східному Єрусалимі й вирішила направити туди експертів для вивчення ситуації.
І.Пальмор відзначив, що представникам Ради ООН не буде дозволено в'їхати на територію Ізраїлю.
На територіях Східного берега і в Східному Єрусалимі, окупованих Ізраїлем в 1967 році, нині проживає близько півмільйона ізраїльтян і 2,5 мільйона палестинців.
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