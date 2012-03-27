Медведєв і Обама розмовляли, не помітивши ввімкнений мікрофон

08:02, 27 березня 2012
Світ
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На адресу американського президента негайно пролунала жорстка критика і звинувачення в зраді

Непризначенийдляпресифрагментрозмови міжамериканськимі російськимпрезидентамивСеуліпотрапивдоЗМІ.

ДмитроМедведєв іБаракОбамарозмовлялиприпрацюючомумікрофоніщедопочатку прес-конференції.

Зокрема, ОбамасказавМедведєву,щопіслявиборівматиме більшеможливостейдляспівпраці зРосієюу питанніПРО вЄвропі.

У зв'язкуз цією заявоюна адресуамериканськогопрезидентанегайнопролуналажорсткакритикаі звинуваченнявзрадінаціональнихінтересівз бокуреспубліканців.

Екс-губернаторМассачусетсуі одинз можливихкандидатів упрезидентиСША відреспубліканцівМіттРомніназвав уцьому зв'язкуРосію "геополітичнимворогомномеродин"ірозцінивяк"дужетривожний" тойфакт,щопрезидентСША плануєукладати зРосієюякісьдомовленості,проякі"нехочеговоритиамериканському народупередвиборами".

"Росіязавжди підтримуєнайгіршісвітовірежими іідеюОбамипроявлятигнучкістьу відносинахз неюявважаюдужетривожною", -сказавРомнівінтерв'юCNN.

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