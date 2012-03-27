Медведєв і Обама розмовляли, не помітивши ввімкнений мікрофон
На адресу американського президента негайно пролунала жорстка критика і звинувачення в зраді
Непризначенийдляпресифрагментрозмови міжамериканськимі російськимпрезидентамивСеуліпотрапивдоЗМІ.
ДмитроМедведєв іБаракОбамарозмовлялиприпрацюючомумікрофоніщедопочатку прес-конференції.
Зокрема, ОбамасказавМедведєву,щопіслявиборівматиме більшеможливостейдляспівпраці зРосієюу питанніПРО вЄвропі.
У зв'язкуз цією заявоюна адресуамериканськогопрезидентанегайнопролуналажорсткакритикаі звинуваченнявзрадінаціональнихінтересівз бокуреспубліканців.
Екс-губернаторМассачусетсуі одинз можливихкандидатів упрезидентиСША відреспубліканцівМіттРомніназвав уцьому зв'язкуРосію "геополітичнимворогомномеродин"ірозцінивяк"дужетривожний" тойфакт,щопрезидентСША плануєукладати зРосієюякісьдомовленості,проякі"нехочеговоритиамериканському народупередвиборами".
"Росіязавжди підтримуєнайгіршісвітовірежими іідеюОбамипроявлятигнучкістьу відносинахз неюявважаюдужетривожною", -сказавРомнівінтерв'юCNN.