Медведєв і Обама розмовляли, не помітивши ввімкнений мікрофон

На адресу американського президента негайно пролунала жорстка критика і звинувачення в зраді

Непризначенийдляпресифрагментрозмови міжамериканськимі російськимпрезидентамивСеуліпотрапивдоЗМІ.



ДмитроМедведєв іБаракОбамарозмовлялиприпрацюючомумікрофоніщедопочатку прес-конференції.



Зокрема, ОбамасказавМедведєву,щопіслявиборівматиме більшеможливостейдляспівпраці зРосієюу питанніПРО вЄвропі.



У зв'язкуз цією заявоюна адресуамериканськогопрезидентанегайнопролуналажорсткакритикаі звинуваченнявзрадінаціональнихінтересівз бокуреспубліканців.



Екс-губернаторМассачусетсуі одинз можливихкандидатів упрезидентиСША відреспубліканцівМіттРомніназвав уцьому зв'язкуРосію "геополітичнимворогомномеродин"ірозцінивяк"дужетривожний" тойфакт,щопрезидентСША плануєукладати зРосієюякісьдомовленості,проякі"нехочеговоритиамериканському народупередвиборами".



"Росіязавжди підтримуєнайгіршісвітовірежими іідеюОбамипроявлятигнучкістьу відносинахз неюявважаюдужетривожною", -сказавРомнівінтерв'юCNN.

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