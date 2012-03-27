Греція обіцяє допомогти українцям з «шенгеном»

Греція, в рамках участі в міжнародних туристичних організаціях, має намір лобіювати скасування візового режиму для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр культури та туризму Греції Павлос Геруланос.

«Греція бере участь у двох туристичних лобі світового масштабу - Всесвітня організація туризму, Всесвітнє туристичне агентство й Міжнародний форум у Давосі. Ми в цих інституціях просуватимемо ідею спрощення отримання віз громадянами України. Ми працюємо над тим, щоб, об`єднавши зусилля цих організацій, внести до порядку денного зустрічі "великої двадцятки" в Мексиці питання отримання віз для громадян вашої країни. В особі Греції Україна може знайти союзника в процесі спрощення отримання шенгенських віз», - сказав він.

За словами П.Геруланоса, Греція на своєму рівні максимально спростила процес отримання віз для українців.

«Я вважаю, що питання віз сьогодні - це анахронізм у сучасній Європі. Спрощення віз для України може насправді сприяти розвитку нашої держави», - сказав він, додавши, що посилення візового режиму не захищає від загроз тероризму й нелегальної міграції.

За даними П.Геруланоса, в 2011 році Грецію відвідало близько 85-90 тис. туристів із України, тоді як у 2010 році 60-62 тис.

Також П.Геруланос повідомив, що в 2011 році Грецію відвідало 16 млн. туристів, що є «максимальною кількістю туристів за всю новітню історію Греції». Цьому сприяло, зокрема, збільшення в два рази держфінансування туристичної галузі.

«Туристична галузь буде серед пріоритетів у розвитку Греції. Й Греція буде цікава для інвесторів у туристичну сферу», - сказав він.