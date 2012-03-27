Моторошне зіткнення автобусів у Кот-д'Івуарі: щонайменше 36 жерт

Два автобуси зіткнулися в Кот-д'Івуарі, внаслідок чого загинули щонайменше 36 осіб.

Як передає агентство Франс Прес з посиланням на представників місцевої жандармерії і медичні служби, інцидент стався в місті Буаке в центральній частині Кот-д'Івуару. Один із автобусів прямував в Малі, а інший - в Буркіна-Фасо.

За попередніми даними, загинули 36 осіб, багато дістали поранення, кількість убитих може зростати, - повідомило джерело в місцевих медичних службах.

«В автобуса, що виходив з Буаке в Буркіна-Фасо, пробило шину, його водій втратив контроль над транспортним засобом, і він зіткнувся лоб в лоб з іншим автобусом», - розповів агентству про причини аварії лейтенант жандармерії Клод Сері КЛОД, який був на місці ДТП.

За даними агентства, велика частина потерпілих - громадяни Буркіна-Фасо, всі поранені госпіталізовані до лікарні міста.