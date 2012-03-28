Лідерів білоруської опозиції зняли з поїзда до Москви

Отрощенко, Калякін і Лебедько мали намір дістатися російської столиці, дати кілька інтерв'ю, а потім вилетіти до Брюсселя на консультації в Єврокомісії

Кількохлідерівбілоруськоїопозиціїзнялиз поїздаз Мінськадо Москви,передаєвнічнасередубілоруськеінтернет-виданняcharter97.org.



Координаторгромадянськоїкампанії "ЄвропейськаБілорусь", колишнійполітв'язеньОлександрОтрощенко, лідерпартії "Справедливийсвіт" СергійКалякіні головаОб'єднаноїгромадянської партіїАнатолійЛебедькомали намірдістатисяросійської столиці, датикількаінтерв'ю,апотімвилетітидо БрюсселянаконсультаціївЄврокомісії.



Отрощенковстигдодзвонитисядо редакціївидання,протеговорити незміг,оскільки опозиціонерівсаме в цеймоментвиводили зкупе.Зараззв'язокз політикамивідсутній, у нихвилучилителефони.



За деякимиданими, опозиціонериперебуваютьвОршанськомуРУВС,звідки їхпривезлизі станціїОрша.



Офіційнихкоментарів з бокуправоохороннихорганівБілорусіїпоки ненадходило,повідомляєЛента.ру.

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