Лідерів білоруської опозиції зняли з поїзда до Москви
Отрощенко, Калякін і Лебедько мали намір дістатися російської столиці, дати кілька інтерв'ю, а потім вилетіти до Брюсселя на консультації в Єврокомісії
Кількохлідерівбілоруськоїопозиціїзнялиз поїздаз Мінськадо Москви,передаєвнічнасередубілоруськеінтернет-виданняcharter97.org.
Координаторгромадянськоїкампанії "ЄвропейськаБілорусь", колишнійполітв'язеньОлександрОтрощенко, лідерпартії "Справедливийсвіт" СергійКалякіні головаОб'єднаноїгромадянської партіїАнатолійЛебедькомали намірдістатисяросійської столиці, датикількаінтерв'ю,апотімвилетітидо БрюсселянаконсультаціївЄврокомісії.
Отрощенковстигдодзвонитисядо редакціївидання,протеговорити незміг,оскільки опозиціонерівсаме в цеймоментвиводили зкупе.Зараззв'язокз політикамивідсутній, у нихвилучилителефони.
За деякимиданими, опозиціонериперебуваютьвОршанськомуРУВС,звідки їхпривезлизі станціїОрша.
Офіційнихкоментарів з бокуправоохороннихорганівБілорусіїпоки ненадходило,повідомляєЛента.ру.