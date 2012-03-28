Білоруських опозиціонерів зняли з поїзда на Москву

Лідерів білоруської опозиції - координатора громадянської кампанії «Європейська Білорусь», колишнього політв`язня Олександра Отрощенкова, лідера партії «Справедливий світ» Сергія Калякіна і голову Об`єднаної громадянської партії Анатолія Лебедька, зняли з поїзду, що прямував до Москви.

Опозиціонерів зняли з поїзду № 2 Мінськ-Москва на станції Орша, і вони були доставлені до Оршанського РУВС, повідомляє білоруський інформаційний портал "Хартія-97".

Відомо, що О.Отрощенков, С.Калякін і А.Лебедько мали намір з Москви летіти до Брюсселя на зустрічі в Єврокомісії.

О.Отрощенкова, крім того, було запрошено на запис інтерв`ю для «Російської служби новин» в Москві.

Як повідомив координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» О.Отрощенков, його тв інших політиків сьогодні вранці починають судити. Звинувачують нібито в дрібному хуліганстві, хоча це міліція увірвалася до них в купе і зняла з поїзду без пояснення причин, заявив він.