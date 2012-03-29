Зустріч Папи Римського з Фіделем Кастро тривала близько півгодини

Папа Римський Бенедикт XVI, який перебуває з апостольським візитом на Кубі, зустрівся з лідером кубинської революції Фіделем Кастро, повідомив представник Ватикану Федеріко Ломбарді.



За його словами, зустріч пройшла в тимчасовій резиденції Папи Римського в Гавані, куди спеціально приїхав Фідель. Зустріч почалася в "дуже сердечній обстановці", тривала близько півгодини і "пройшла дуже енергійно", - наводить його слова РІА "Новости".



За словами Ломбарді, і Фідель, і Папа пожартували з приводу свого віку: 85-річний Фідель старший за понтифіка на вісім місяців.



Серед питань, які обговорювали понтифік і команданте - зміни в церковній літургії, роль та місія Папи, папських поїздок і зустрічей понтифіка з народом. Ще однією темою стали основні проблеми, з якими доводиться стикатися людству.



Перед закінченням зустрічі команданте попросив понтифіка надіслати йому книги, які, на його думку, будуть цікаві для чергової статті із серії "Роздуми", і представив понтифіку двох своїх синів. Під час бесіди була присутня і Далія Сото - дружина Фіделя.



Розповідаючи про ставлення Фіделя до релігії, Ломбарді сказав, що Фідель, без сумніву, був хрещений, але питання, які стосуються його особистої віри, він коментувати не може. "Є різниця між тим, коли людина хрещена, і коли активно бере участь у церковному житті", - сказав він.



Говорячи про те, чому понтифік зустрівся з Фіделем і не знайшов часу для зустрічі з опозицією, Ломбарді повідомив, що це пояснюється практикою папських поїздок, коли враховуються побажання запрошуючої сторони.



"Кубинська влада повідомили нам про велике бажання Фіделя Кастро зустрітися з понтифіком. Крім того, треба взяти до уваги, що Фідель особисто зустрічався з Іваном Павлом II, і ці зустрічі ставали віхами в розвитку Куби", - продовжив він.



"Папа одержував багато прохань і закликів, які були уважно вивчені. На ці прохання Папа відповів у своїх публічних виступах. Зустрічі з окремими групами і з католицькими об'єднаннями не були заплановані за браком часу", - сказав Ломбарді.