У Нігерії в ДТП потрапив автобус: 14 людей згоріло живцем
09:11, 29 березня 2012Світ
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Автобус, що слідував із Адуни до Абуджі зійшов із шосе і в`їхав у придорожній гай
У Нігерії в ДТП потрапив автобус, що слідував із Адуни до Абуджі, в салоні якого перебували 18 пасажирів, повідомляє Газета.Ru. В результаті аварії 14 людей загинули, ще четверо зазнали поранень.
Як повідомив представник комісії з безпеки автодоріг Нігерії, водій автобуса втратив керування транспортним засобом, внаслідок чого зійшов із шосе і в`їхав у придорожній гай.
Майже відразу ж в автобусі почалася пожежа, результатом якої й стала така велика кількість жертв внаслідок цього ДТП. Правоохоронні органи стверджують, що водій автобуса перевищив гранично допустиму на шосе швидкість.
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