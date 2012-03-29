У Нігерії в ДТП потрапив автобус: 14 людей згоріло живцем

У Нігерії в ДТП потрапив автобус, що слідував із Адуни до Абуджі, в салоні якого перебували 18 пасажирів, повідомляє Газета.Ru. В результаті аварії 14 людей загинули, ще четверо зазнали поранень.

Як повідомив представник комісії з безпеки автодоріг Нігерії, водій автобуса втратив керування транспортним засобом, внаслідок чого зійшов із шосе і в`їхав у придорожній гай.

Майже відразу ж в автобусі почалася пожежа, результатом якої й стала така велика кількість жертв внаслідок цього ДТП. Правоохоронні органи стверджують, що водій автобуса перевищив гранично допустиму на шосе швидкість.