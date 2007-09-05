Незабаром Грузія буде готова відбити будь-яку агресію

Незабаром Грузія буде готова відбити агресію будь-якого виду, заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі ввечері в середу на зустрічі з оновленим складом кабінету міністрів Грузії в Державній канцелярії країни.

"Я хочу вголос заявити те, про що раніше не міг говорити. У найближчий період Грузія буде готова, виходячи з тієї підготовки і виходячи з тих ресурсів, які були мобілізовані за останні роки, дати відсіч будь-якій можливій агресії або атаці з боку будь-якої іноземної сили", - цитує президента Грузії агентство "Новини-Грузія".

За словами грузинського президента, до парламенту республіки внесено пропозицію щодо збільшення оборонного бюджету і видатків на безпеку.

"Звісно, ми не чекаємо і не хочемо ніякої агресії чи нападу. Але якщо ми не хочемо, щоб це сталося, ми повинні бути готові завжди дати відсіч таким діям. Ми хочемо миру, але всі можливі провокатори повинні добре знати - в Грузії їх зустріне гідна відсіч", - сказав Саакашвілі.

Він повідомив, що "кількість резервістів на початок майбутнього року дійде до 100 тисяч осіб.

"Чисельність наших Збройних сил, оснащених за найвищими сучасними міжнародними стандартами, вже становить близько 30 тисяч", - сказав Саакашвілі.

"Програма оснащення і навчання Збройних сил Грузії (яка здійснювалася за підтримки США) практично закінчена. Це теж результат доброї роботи уряду і фіскальних служб. Хоча нам ще багато треба буде зробити", - сказав президент Грузії.