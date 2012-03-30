Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції співдоповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Марієтта де Пурбе-Лундін.

«Це фактично ставить крапку в багатьох дискусіях, які велися як всередині України, так і в Європі щодо того, де знаходиться Україна, яка, безумовно, знаходиться в Європі», - сказала Марієтта де Пурбе-Лундін.

Вона зазначила, що з юридичної точки зору парафування угоди про асоціацію є технічним процесом. «Але, якщо говорити про підписання і ратифікацію всіма 27 членами, навіть якби в Україні все було ідеально, все одно на цей процес, як правило, іде два роки», - додала вона.

За словами Марієтти де Пурбе-Лундін, сьогодні Європа дуже серйозно прислухається до позиції і коментарів Ради Європи, зокрема в питаннях демократії, прав людини та верховенства права. «Ми всі розуміємо, що в усіх цих сферах треба дуже багато працювати. Європейські країни дуже уважно стежать за всім тим, що відбувається в царині реформи судочинства, нового КПК, що станеться з лідерами опозиції і, звичайно, що буде під час виборів восени», - сказала вона.