Президента Угорщини позбавили докторського ступеня за плагіат
08:40, 30 березня 2012Світ
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Значна частина дисертації Пал Шмітта - переклад робіт болгарського і німецького фахівців.
Президента Угорщини Пала Шмітта за плагіат позбавлено докторського ступеня.
Як повідомляє радіо «Свобода», таке рішення прийняв будапештський університет Земмельвайса – наступник Університету фізичної освіти, де в 1992 році П.Шмітт захистив докторську дисертацію.
На початку цього року в пресі з`явилися повідомлення про те, що значна частина дисертації П.Шмітта – переклад праць болгарських і німецьких фахівців.
Канцелярія Президента спочатку відкидала звинувачення.
П.Шмітт також відомий тим, що двічі був олімпійським чемпіоном з фехтування у складі збірної Угорщини – у 1968 і 1972 роках.
Посада Президента Угорщини – церемоніальна, великих повноважень він не має.
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