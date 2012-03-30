Президента Угорщини позбавили докторського ступеня за плагіат

Президента Угорщини Пала Шмітта за плагіат позбавлено докторського ступеня.

Як повідомляє радіо «Свобода», таке рішення прийняв будапештський університет Земмельвайса – наступник Університету фізичної освіти, де в 1992 році П.Шмітт захистив докторську дисертацію.

На початку цього року в пресі з`явилися повідомлення про те, що значна частина дисертації П.Шмітта – переклад праць болгарських і німецьких фахівців.

Канцелярія Президента спочатку відкидала звинувачення.

П.Шмітт також відомий тим, що двічі був олімпійським чемпіоном з фехтування у складі збірної Угорщини – у 1968 і 1972 роках.

Посада Президента Угорщини – церемоніальна, великих повноважень він не має.