Буш-старший закликав республіканців підтримати Ромні

Джордж Буш-старший – 41-й Президент США, офіційно закликав республіканців підтримати колишнього губернатора штату Массачусетс Мітта Ромні як кандидата на президентський пост.

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», окрім Дж.Буша-старшого М.Ромні публічно підтримали ще декілька впливових республіканців.

М.Ромні зараз лідирує у передвиборних перегонах. За підсумками праймеріз, які вже відбулися, він дістав голоси 565 делегатів. Його головний конкурент Рік Санторум заручився підтримкою 256. А загалом кандидатові потрібно набрати 1144 голоси.