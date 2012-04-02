Президент Угорщини оголосив про відставку

Президент Угорщини Пал Шмітт оголосив про свою відставку. Відповідну заяву він зробив сьогодні перед членами парламенту, передає ІТАР-ТАСС.

"Згідно з Конституціэю Угорщини, Президент втілює єдність нації, - сказав він. - Це означає, що в нинішній ситуації, коли мої особисті проблеми розділяють народ, а не об'єднують його, мій обов’язок - перервати служіння нації і піти з посади глави держави".

Питання про відставку виникло минулого тижня у зв'язку з тим, що Президент був викритий у плагіаті при написанні в 1992 році своєї кандидатської дисертації. За рішенням Будапештського університету 29 березня його було позбавлено вченого ступеня.

30 березня Президент П.Шмітт заявляв, що не має наміру залишати свою посаду, зазначаючи, що не бачить взаємозв'язку між президентською посадою, котру він обіймає, і науковою роботою, написаною 20 років тому.