Президент США Джордж Буш переплутав Австралію з Австрією, а АТЕС з ОПЕК, пише у п`ятницю австралійська газета The Herald Sun.

Прикрі обмовки президент США, якість перебуває з візитом в Австралії, допустив у четвер під час виступу перед учасниками саміту Організації азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у приміщенні Сіднейської опери.

Спочатку, пише The Herald Sun, Буш назвав австралійського прем`єр-міністра Джона Говарда "австрійським". А потім висловив Говарду подяку за "прекрасну організацію саміту ОПЕК". ОПЕК - Організація країн-експортерів нафти, а в Сіднеї проходив саміт АТЕС - Організації азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва. Абревіатури цих організацій при написанні латиницею відрізняються на одну букву - OPEC і APEC.

Обмовка Буша викликала бурхливий сміх у присутніх в залі, і президент США поспішив пояснити, що на "саміт ОПЕК він запрошений наступного року".

Від пояснень, чому він вирішив назвати главу уряду Австралії австрійським прем`єр-міністром, президент США утримався. При цьому, пише The Herald Sun, промова Буша дозволяє припустити, що "австрійський прем`єр" не був випадковою обмовкою. Під час свого виступу президент США також згадав "австрійські війська в Іраку", маючи на увазі участь Австралії у цій військовій кампанії.

Лента.ру