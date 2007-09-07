Аварія автобуса у Туреччині: загинув українець

У турецькій курортній провінції Анталья в аварію потрапив автобус з туристами з Росії і Білорусії, постраждали 11 чоловік, загинув гід, громадянин України, повідомив РІА «Новости» віце-консул генконсульства РФ в Антальї Сергій КОРИЦЬКИЙ.

Аварія сталася, коли автобус виїздив з курортного місця Белек в аеропорт. На одному з перехресть, за попередньою інформацією, автобус зіткнувся з автомобілем, котрий виїхав на червоне світло світлофора.

Ведеться розслідування інциденту.