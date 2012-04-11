Путін: Сланцевий газ може перекроїти ринок вуглеводнів

Сланцевий газ може перекроїти ринок вуглеводнів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін під час виступу у Держдумі із звітом про діяльність уряду в 2011 році.

«Надійшли запитання від фракцій, і я одразу на деякі з них відповідатиму. Наприклад, у США останніми роками активно займаються видобутком сланцевого газу. Колеги з ЛДПР питають, що з цією проблемою. Це, звичайно, може серйозно перекроїти структуру ринку вуглеводнів», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що російські енергетичні компанії вже зараз мають відповідати на цей виклик.

При цьому він нагадав, що Росія за рахунок пуску першої гілки «Північного потоку» вперше напряму вийшла на ринок Європи.

«Ви розумієте, наскільки це важливо – після розвалу Радянського Союзу ми виявилися замкнутими цілою низкою посередників і транзитерів», - сказав В.Путін.