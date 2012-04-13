Азаров назвав Литву вікном у Європу

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнес-кіл Литви у Вільнюсі.

«Ми вітаємо ваш бізнес в Україні та вітаємо, коли наші бізнесмени працюють у Литві. Для нас Литва – це вікно в ЄС», - зазначив М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що український уряд зі свого боку прислуховується до пропозицій бізнесу з налагодження сприятливих умов для роботи і вкладання інвестицій.

«Я хочу почути від вас пропозиції, що уряд ще може зробити для того, аби бізнесу було простіше працювати в Україні», - зауважив М.Азаров.