Азаров назвав Литву вікном у Європу
05:00, 13 квітня 2012Світ
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров назвав Литву вікном у Європейський Союз та запросив представників литовського бізнесу інвестувати кошти в Україну.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнес-кіл Литви у Вільнюсі.
«Ми вітаємо ваш бізнес в Україні та вітаємо, коли наші бізнесмени працюють у Литві. Для нас Литва – це вікно в ЄС», - зазначив М.Азаров.
При цьому він підкреслив, що український уряд зі свого боку прислуховується до пропозицій бізнесу з налагодження сприятливих умов для роботи і вкладання інвестицій.
«Я хочу почути від вас пропозиції, що уряд ще може зробити для того, аби бізнесу було простіше працювати в Україні», - зауважив М.Азаров.
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