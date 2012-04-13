Брейвік хоче довести, що його дії були самозахистом

Норвезький терорист Андерс Брейвік, обвинувачений у вбивстві 77 осіб, в якості лінії захисту обрав версію самооборони повідомляє Дзеркало тижня. Про це повідомив адвокат Брейвіка Геір Ліппестад. За його словами, за законом він зобов'язаний виконати побажання клієнта. Така лінія захисту не погіршить його положення, вважає захисник.

«Звичайно, ми розуміємо, що з таким захистом ми далеко не просунемося, але представити його позицію — це наш обов'язок», — заявив адвокат.

На засіданні суду адвокати будуть ставити Брейвіку питання, які дозволять йому пояснити свою позицію. Правильне подання позиції Брейвіка буде основним завданням захисту.

Імовірно, саме боротьба з мультикультуралізмом лежить в основі спроби Брейвіка довести, що його дії були самообороною.