Євроюст очолила бельгійський прокурор

Про це УНІАН повідомили у прес-службі організації.

Згідно з повідомленням, тепер це рішення Колегії Євроюсту має бути підтверджено рішенням Ради ЄС, схваленим кваліфікованою більшістю.

М.Конінкс має розпочати діяльність на посаді президента Євроюсту з 1 травня цього року. Вона замінить нинішнього президента Аледа Вільямса, який виходить на пенсію.

М.Конінкс представляє в Євроюсті Бельгію з 2001 року. Має 25-річний юридичний стаж. З 1997 по 2001 рік була одним з трьох бельгійських прокурорів, які займалися координацією боротьби з організованою злочинністю та тероризмом на загальнонаціональному рівні.

Євроюст – агентство Європейського Союзу, що займається судовою співпрацею. Його головним завданням є підвищення ефективності національних органів влади у боротьбі з транскордонною та організованою злочинністю.